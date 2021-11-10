«Откуда у тебя столько детей!?»: Водянова засняла, как ее бабушка общается с «британскими» внуками

Наталья Водянова давно живет в Париже. Она там начала строить карьеру в 17 лет. Натальей удалось стать знаменитой и одной из лучших топ-моделей в мире. Уже 10 лет она счастлива в отношениях с французским миллиардером Антуаном Арно.
Водянова подарила ему двоих сыновей Максима и Романа. Также у нее есть трое детей, которы были рождены в браке с британским аристократом Джастином Портманом.
Обычно модель скрывает младший детей. Она показывает их редко. А вот старшие наследники с ней не раз путешествовали по России. 10 ноября Наталья привезла их в свой родной Нижний Новгород. Они приехали в гости к бабушке Лариса Гавриловне, чтобы поздравить ее с днем рождения. Родственница модели с трудом встает с кровати, но она была рада увидеть своих внуков.
«Красивый» — восхитилась именинница Лукасом, старшим сыном Водяновой.
«Мы так рады тебя видеть!» — сказала модель.
«А я как рада!» — отметила Лариса Гавриловна.
«Перевожу, что ты сказала, чтобы он не женился без тебя», — пояснила сыну она слова бабушки.
«Это Дима Знахаренко со своей семьей», — сказала Наталья, показывая имениннице экран телефона.
«Димочка, откуда у тебя столько детей!?» — в шутку заявила Лариса Гавриловна.
Водянова также позаботилась, чтобы ее бабушка была красивой в особенный день. Она пригласила специалиста, который сделал имениннице маникюр.
«Мелоч, а приятно!», — заметила родственница.
Весь день внуки находились рядом с бабушкой. Модель отметила, что вечером они отпразднуют 92-летие именинницы.
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