«Откуда у тебя столько детей!?»: Водянова засняла, как ее бабушка общается с «британскими» внуками

Модель приехала в Нижний Новгород с детьми, чтобы поздравить родственницу с днем рождения.

Наталья Водянова давно живет в Париже. Она там начала строить карьеру в 17 лет. Натальей удалось стать знаменитой и одной из лучших топ-моделей в мире. Уже 10 лет она счастлива в отношениях с французским миллиардером Антуаном Арно.

Водянова подарила ему двоих сыновей Максима и Романа. Также у нее есть трое детей, которы были рождены в браке с британским аристократом Джастином Портманом.

Обычно модель скрывает младший детей. Она показывает их редко. А вот старшие наследники с ней не раз путешествовали по России. 10 ноября Наталья привезла их в свой родной Нижний Новгород. Они приехали в гости к бабушке Лариса Гавриловне, чтобы поздравить ее с днем рождения. Родственница модели с трудом встает с кровати, но она была рада увидеть своих внуков.

«Красивый» — восхитилась именинница Лукасом, старшим сыном Водяновой. «Мы так рады тебя видеть!» — сказала модель. «А я как рада!» — отметила Лариса Гавриловна.

«Перевожу, что ты сказала, чтобы он не женился без тебя», — пояснила сыну она слова бабушки. «Это Дима Знахаренко со своей семьей», — сказала Наталья, показывая имениннице экран телефона. «Димочка, откуда у тебя столько детей!?» — в шутку заявила Лариса Гавриловна.

Водянова также позаботилась, чтобы ее бабушка была красивой в особенный день. Она пригласила специалиста, который сделал имениннице маникюр.

«Мелоч, а приятно!», — заметила родственница.

Весь день внуки находились рядом с бабушкой. Модель отметила, что вечером они отпразднуют 92-летие именинницы.

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