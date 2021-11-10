Вот и сила генов: Водянова показала редкие фото своей мамы и себя в юности

Наталья Водянова является одно из самых известных российских топ-моделей. Она с 17 лет стала строить карьеру, когда ее пригласили работать в Париж. Тогда Наталья и не могла предположить, что достигнет такого успеха.

Примечательно, что теперь ее знают и любят многие модельеры. Более того, у нее успешно сложилась личная жизнь, так как она счастлива в браке с французским миллиардером Антуаном Арно.

Обычно Наталья часто приглашает в гости родственников. Она также не раз возила старших детей от первого брака в Россию и показывала отдаленные уголки нашей страны.

На этот раз она приехала в Нижний Новгород, где родилась и росла. Модель навестила бабушку, которая отмечает день рождения. Водянова нашла редкие архивные фото в старой квартире. На одном из кадров была запечатлена ее мама Лариса Викторовна.

«Моя мама в детстве, рядом со своей тетей Натальей, которая очень рано скончалась», — поделилась звезда.

Также Наталья нашла свои первые фото, где она профессионально позирует. На кадрах ей всего 17 лет. Поклонники были удивлены тому, как она смогла сохраниться. Другие отметили, что красоту модель унаследовала от родительницы.

«Ох, ваша мама просто богиня», «Это надо же! Вы копия мамы», «Ой, очень хорошенькая! Но вы и не изменились», «Над вами время не властно», «Мама — красотка», «Просто бесподобно», «Вы были такой милой! Сейчас еще краше», «Эти кадры поразили», — стали писать пользователи Сети.

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