За столом собралась родня: Водянова в пальто и гипюровом платке почтила память бабушки

Модель простилась с бабушкой в Нижнем Новгороде. Для нее это стало большой утратой.

Наталья Водянова является одной из самых известных российских моделей. С 17 лет она работает и живет за границей. У Натальи большой особняк в Париже, где она растит своих детей с мужем Антуаном Арно.

Обычно ее жизнь насыщена модными показами и вечеринками. Но она никогда не забывает про семью. Этой осенью звезда приехала в родной Нижний Новгород с дочкой Невой и сыновьями: Лукасом и Виктором.

Они успели поздравить с 92-летием бабушку Ларису Гавриловну. Но спустя сутки она умерла. Наталья знала о ее плохом состоянии, но утрата для нее стала болезненной. 19 ноября она посетила кладбище, где почтила память бабушки. Модель была в черном длинной пальто и с гипюровым платком на голове. Водянова едва сдерживала слезы. Могила утопала в букетах цветов.

Потом модель появилась на поминках, которые прошли в ресторане. Там были родные и близкие покойной. Все вспоминали, какой она была доброй, сильной и женственной. Наталья тоже взяла слово. Она подчеркнула, что Лариса Гавриловна лежала в постели в последние дни, но она этого очень стеснялась.

«Так радостно разделять любовь к этому человеку с ее друзьями и нашими близкими. 15 лет общественной работы возглавляла Украинское общество в Нижнем Новгороде. Я была ее хвостиком ( она меня сама так называла), брала меня везде с собой. важные уроки моей жизни. Спасибо, бабунечка», — написала Водянова.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.