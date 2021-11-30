Когда есть талия: Стриженова в алом платье с рукавами-буфами предстала в последний день осени

Екатерина Стриженова является телеведущей. Большую часть жизни она работает на телевидении. Артистка также играет в театре. Не раз поклонники восхищались тем, как выглядит 53-летняя ведущая.

Стриженова предпочитает яркие наряды. Она следит за модой, поэтому часто пополняет гардероб. Более того, телеведущая носит наряды, которые создает ее сестра Виктория Андриянова.

В последнее время Екатерина все чаще отдает предпочтение образам в красном цвете. Накануне на съемках она предстала в юбке-футляре и блузке с рюшами. Наряд дополнил широкий пояс. Телеведущая демонстрировала монохромный аутфит. Она распустила волосы, показав образ во всей красе.

А теперь Стриженова щегольнула в «Останкино» в силуэтном платье с рукавами-фуфами. Алый наряд подчеркнул ее фигуру. Она снова сделала акцент на талии с помощью пояса.

«Последний день календарной осени», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие одарили ее комплиментами. «Екатерина, вы шикарны… с такой великолепной фигурой», «Какая вы роскошная», «Очень красивая», «Екатерина, ну какой наряд», «Как же вам идет красный», «Вы та, кто только хорошеет с годами», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.