Настоящая леди: Стриженова в ультрамариновой блузке и юбке плиссе сделала акцент на стройных икрах

Екатерина Стриженова работает на телевидении большую часть жизни. Она привыкла к тому, что на нее всегда обращено много внимания. В этом году телеведущая отпраздновала 53-летие.

При этом она может похвастаться моложавым видом. Примечательно, что артистка часто носит наряды, созданные ее сестрой дизайнером Викторией Андреяновой. А вот на работе она наряжается уже в луки, подобранные стилистами.

Обычно Екатерина предстает в эфире в костюмах. Ее наряды украшают то узоры, то необычный фасон. На этот раз телеведущая предстала у блузке ультрамаринового цвет с рукавами-буфами.

Наряд дополнили юбка плиссе с принтом и туфли-лодочки. Она подчеркнула свою талию. Стриженова собрала волосы в низких хвост. Она также сделала еще более выразительными свои черты лица с помощью макияжа.

Поклонники восхитились тем, ка кона выглядит. Много комплиментов ей написали зрители, которые видели ее в передачи «Время покажет». К слову, в «Останкино» с ней порой случали неловкие ситуации. Она однажды надела платье наизнанку.

«Какая вы красотка», «Это очень стильно», «Вы похудели или это такой эффект? Просто изумительно», «Очень яркий образ», «Вы украшение канала», «Такие юбки просто прекрасны!», «Ну вы прям настоящая леди! Это лучший наряд», «Екатерина, вы умеете изумлять», — прокомментировали пост подписчики.

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