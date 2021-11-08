«Красиво, бабушка!»: Стриженова в пальто канареечного цвета предстала на прогулке с внуком

Екатерина Стриженова уже давно работает на телевидении. Она ведет несколько передач. Примечательно, что артистка счастлива в браке с мужем Александром, с которым сыграла свадьбу в молодости.

Они вырастили дочек: Анастасию и Александру. Старшая наследница подарила супругам внука Петра. Мальчик растет в США, но родители часто привозят его в Россию.

В последнее время Стриженова много работала, а также успела несколько раз выйти в свет. Но свой выходной она посвятила внуку. Телеведущая отправилась гулять с ним по лесу.

Для такого случая она выбрала удобную обувь и яркое пальто канареечного цвета. Екатерина предстала без макияжа и укладки. Она показала Петру, облаченному в пуховой комбинезон, как растут березы.

«Красиво, бабушка!» — сказал малыш. «Сегодня чудесный осенний день, надеюсь все успели поймать солнышко!» — написала звезда.

Поклонники восхитились трогательным кадрами. Многие отметили, что 53-летняя телеведущая выглядит молодо. «Никак не могу поверить в бабушку! На маму похоже больше», «Прелестная вы бабушка! Просто огонь», «А у бабушки ни одной морщинки на лице», «Ваш Петя — чудо», «Вы такая умница, Катюша, везде с внуком ходите! О такой бабушке мечтает каждый человек», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.