Как три поколения семьи Масляковых ведут КВН
Видео
Типичные ошибки в макияже, которые часто совершают многие девушки
Видео

В стиле голливудского шика: Стриженова в черном пальто и косынке предстала на прогулке

Телеведущая продемонстрировала свой осенний аутфит. Она поддержала один из главных трендов сезона.

В стиле голливудского шика: Стриженова в черном пальто и косынке предстала на прогулке
Екатерина Стриженова. Фото: Globallookpress.com

Екатерина Стриженова уже давно стала популярной телеведущей. Она работает на ТВ много лет, поэтому хорошо знакома зрителям, также Екатерина играет в театре. Обычно артистка всегда продумывает свои образы.

Она не скрывает, что на работе наряды ей подбирают стилисты. А вот в обычной жизни телеведущая выбирает луки сама. Недавно она вышла в свет с дочкой и внуком, надев элегантную юбку в пол и жакет.

А вот для прогулок Стриженова выбирает не менее женственные, но комфортные образы. На этот раз она запечатлелась на утренней прогулке. Телеведущая облачилась в серое трикотажное платье и черном пальто макси.

Образ дополнила шелковая косынка, покрывающая голову. На плече у артистки была сумка-шопер. Екатерина визуально вытянула силуэт благодаря длинном наряду.

«Утро», — написала она.

Екатерина Стриженова. Фото: instagram.com/strizhenovae/

Поклонники восхитились тем, как выглядит 53-летняя телеведущая. Многие отметили, что образ ей к лицу. Добавим, что косынки стали трендом. Их носят вместо шапок, поддерживая стиль голливудский шик, Анна Нетребко, Ирина Пегова и другие звезды. «Женщина без возраста», «Как вы хороши», «Вы прелестны, и когда только все успеваете?!», «Само очарование», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Екатерина СтриженоваЗвездный стильКрасота вне возрастамода и стильМодные тренды