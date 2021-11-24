В стиле голливудского шика: Стриженова в черном пальто и косынке предстала на прогулке

Екатерина Стриженова уже давно стала популярной телеведущей. Она работает на ТВ много лет, поэтому хорошо знакома зрителям, также Екатерина играет в театре. Обычно артистка всегда продумывает свои образы.
Она не скрывает, что на работе наряды ей подбирают стилисты. А вот в обычной жизни телеведущая выбирает луки сама. Недавно она вышла в свет с дочкой и внуком, надев элегантную юбку в пол и жакет.
А вот для прогулок Стриженова выбирает не менее женственные, но комфортные образы. На этот раз она запечатлелась на утренней прогулке. Телеведущая облачилась в серое трикотажное платье и черном пальто макси.
Образ дополнила шелковая косынка, покрывающая голову. На плече у артистки была сумка-шопер. Екатерина визуально вытянула силуэт благодаря длинном наряду.
«Утро», — написала она.
Поклонники восхитились тем, как выглядит 53-летняя телеведущая. Многие отметили, что образ ей к лицу. Добавим, что косынки стали трендом. Их носят вместо шапок, поддерживая стиль голливудский шик, Анна Нетребко, Ирина Пегова и другие звезды. «Женщина без возраста», «Как вы хороши», «Вы прелестны, и когда только все успеваете?!», «Само очарование», — прокомментировали кадр пользователи Сети.
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