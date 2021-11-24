В стиле голливудского шика: Стриженова в черном пальто и косынке предстала на прогулке

Телеведущая продемонстрировала свой осенний аутфит. Она поддержала один из главных трендов сезона.

Екатерина Стриженова уже давно стала популярной телеведущей. Она работает на ТВ много лет, поэтому хорошо знакома зрителям, также Екатерина играет в театре. Обычно артистка всегда продумывает свои образы.

Она не скрывает, что на работе наряды ей подбирают стилисты. А вот в обычной жизни телеведущая выбирает луки сама. Недавно она вышла в свет с дочкой и внуком, надев элегантную юбку в пол и жакет.

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А вот для прогулок Стриженова выбирает не менее женственные, но комфортные образы. На этот раз она запечатлелась на утренней прогулке. Телеведущая облачилась в серое трикотажное платье и черном пальто макси.

Образ дополнила шелковая косынка, покрывающая голову. На плече у артистки была сумка-шопер. Екатерина визуально вытянула силуэт благодаря длинном наряду.

«Утро», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 53-летняя телеведущая. Многие отметили, что образ ей к лицу. Добавим, что косынки стали трендом. Их носят вместо шапок, поддерживая стиль голливудский шик, Анна Нетребко, Ирина Пегова и другие звезды. «Женщина без возраста», «Как вы хороши», «Вы прелестны, и когда только все успеваете?!», «Само очарование», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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