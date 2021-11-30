Просто леди: Федорова в алом костюме со струящимися брюками появилась на модном показе

Победительница конкурсов красоты стала одной из гостей на Kids Fashion Week в Москве. Она выбрала яркий образ для такого случая.

Оксана Федорова является одной из самых известных телеведущих. Она прославилась, когда победила в конкурсе «Мисс Вселенная». Оксана не скрывает, что следит за своей внешностью.

В 43 года она может похвастаться стройной фигурой. И это при том, что у нее двое детей. Свободное время она посвящает семье, но ей часто приходится участвовать в фотосессиях и вести разные мероприятия.

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Недавно Оксана посетила премьеру фильма, где отметилась в бархатном костюме. А вот на днях ей довелось посетить Kids Fashion Week. На детском модном показе она предстала в алом костюме с жакетом на запах и струящихся брюках палаццо.

Наряд скрыл изъяны ее фигуры и визуально сделал ее стройнее. Федорова также надела туфли на шпильке. Она произнесла речь на сцене.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Оксана. Многие отметили, что она выглядит очень элегантно. Более того, ее осыпали комплиментами.

«Божественная. Красивая», «Вы — шикарная! Красивый костюм», «Сколько в вас женственности», «Ну как можно не ослепнуть от такой красоты», «Просто бесподобно», «Хочется увидеть ваш гардероб», «Как вы умело подбираете наряды», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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