Восхитила всех: Федорова в бархатном костюме с брюками палаццо позировала на ковровой дорожке

Телеведущая выбрала женственный наряд для выхода в свет. Она подчеркнула свою красоту.

Оксана Федорова является одной из самых известных победительниц конкурсов красоты. Почти 20 лет назад она стала «Мисс Вселенной». С титулом она вскоре распрощалась, но для многих поклонников остается первой красавицей.

В свои 43 года Оксана может похвастаться стройной фигурой. И это при том, что у нее двое детей. Она умело совмещает карьеру и материнство. Брюнетку можно увидеть на премиях и других мероприятиях.

Зачастую Оксана выбирает вечерние платья для выхода в свет. А вот накануне в Москве состоялась премьера фильма «Бумеранг». На ковровой дорожке Федорова предстала в бархатном костюме изумрудного цвета.

Наряд с брюками палаццо визуально вытянули силуэт. Она придала аутфиту пикантности, не надев лифчик. Ожерелье с зеленым камнем дополнили ее вечерний лук. Она распустила волосы и сделала неброский макияж.

На премьере Оксана встретила Инну Маликову и Елену Север. Они с радостью стали позировать вместе перед фотографами.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. «Шикарный лук Оксана, невероятно красиво выглядите», «Вот же настоящие красотки», «Какой красивый костюм», «А вам идет изумрудный цвет», «Жакет так классно сидит», «У вас такой игривый вид», «Оксана, какая вы роскошная», «Ну от вас глаз не оторвать», «Какая грация на красной дорожке», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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