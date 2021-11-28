Сама элегантность: Федорова в бархатном костюме цвета электрик и шелковой блузке предстала на публике

Оксана Федорова в скором времени отпразднует 44-летие. Бывшая «Мисс Вселенная», до сих пор остается первой красавицей для многих поклонников. Она стала женой офицера ФСБ Андрея Бородина.

Брюнетка подарила ему двоих детей: сына Федора и дочку Елизавету. Несмотря на то, что она много времени посвящает семьей, Оксана также не пропускает светских раутов. Недавно она отметилась на красной дорожке в костюме с лацканами.

А вот накануне телеведущая отправилась на светский раут. Ей дали слово, поэтому она произнесла речь перед публикой. Федорова на этот раз облачилась в бархатный костюм цвета электрик.

Брюки клеш и жакет оверсайз визуально сделали ее еще стройнее. Она дополнила образ нежной шелковой блузкой кремового оттенка. Оксана сделала яркий макияж, подчеркнув свои глаза.

Поклонники и друзья были восхищены тем, как выглядит модель. Многие стали писать ей комплименты. «Королева красоты», «Вот это образ! Вау!», «Обалдеть! Не узнала, красотка», «Вам очень идет с такой прической», «Тебе всегда семнадцать», «очень красивый костюм», «Сколько стати», «Словно аристократка», «Бархат вам к лицу», «Ох, какая вы! Слов нет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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