«Это преодоление себя»: Оксана Федорова вспомнила, как отказалась от титула «Мисс Вселенная»

По словам телеведущей, она никогда не жалела о своем решении.

Телеведущая Оксана Федорова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что никогда не жалела об отказе от титула «Мисс Вселенная» в 2002 году.

«Я не пожалела, что в свое время отказалась от титула «Мисс Вселенная». Каждый человек делает самый лучший выбор в нужном месте, в нужный момент, когда все звезды пересекаются. И ты понимаешь, что только так, а не иначе». Оксана Федорова

Как отметила Федорова, даже если потом что-то меняется, то жалеть ни о чем не надо.

«Ты переосмысляешь, но в данный момент это твоя точка роста, это твое решение. Это преодоление себя», — заявила Оксана Федорова.

Напомним, что Оксана Федорова не выполнила контрактных обязательств перед организаторами конкурса. Из-за этого ее лишили титула «Мисс Вселенная».

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