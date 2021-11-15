Блузка с перьями или жилетка: Савельева показала три образа с брюками палаццо с fashion-вечеринки

Саша Савельева в своей время участвовала в «Фабрике звезд». Потом она много лет гастролировала с группой «Фабрика». Певица выделялась благодаря светлым кудрям, а также женственным образам.

Она счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. У них подрастает сын Леон. После родов артистка начала сольную карьеру. Теперь ее наследник подрос, поэтому она стала чаще выходить в свет.

В последнее время Саша часто хвастается нарядами. К зиме она успела утеплиться, купив шубу. А вот теперь певица побывала на fashion-вечеринке, где предстала как ведущая и артистка. Для такого случая она приготовила несколько образов.

Для начала жена Сафонова продефилировала в черных брюках палаццо и пудровой блузке с объемными рукавами-шарами. Она подчеркнула свою талию.

Затем Саша решила облачиться в белые брюки палаццо и шелковую блузку небесно-голубого цвета с перьями на рукавах. Этот лук смотрелся более нежно. Остроносые лодочки дополнили ее образ. А напоследок певица облачилась уже в черные брюки с прозрачной рубашкой и жилеткой.

«Выбираем лучший аутфит с fashion-вечеринки, на которой я выступала сразу в двух воплощениях — ведущей и певицы», — написала звезда.

Поклонники восхитились вкусом артистки. Многие отметили, что ей идет такой стиль. «Все, каждый хорош по своему. Однако первый шикарный», «Вы, как всегда, бесподобны», «Всегда любуюсь, Белла, глаз не оторвать», «Такая элегантная», «Ну просто сногсшибательно», — прокомментировали пост подписчики.

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