«Обладает безупречным вкусом»: Савельева отметилась в жакете оверсайз и ботинках «Челси»

Саша Савельева является бывшей солисткой группы «Фабрика». Она всегда умела выделяться благодаря пышными локонам и женственным образам. Уже больше 10 лет певица счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. У них подрастает сын Леон. Лицо наследника они скрывают, но все чаще делятся семейными кадрами с ним в соцсетях.

В этом году Саша начала сольную карьеру. Также она часто участвует в фотосессиях. Артистка следит за модными тенденциями и одевается не только в платья, но и современные брючные костюмы. Накануне певица посетила открытие бутика в Москве. Она предстала в черных брюках-дудочках и водолазке. Образ дополнил жакет оверсайз травяного оттенка и массивные ботинки на толстой подошве.

«Любите ли вы пиджаки так же, как люблю их я?» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие одарили ее комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Калина Голубева.

«Всегда безупречная красавица Саша! Образ полностью гармоничен, объясню почему. Очень важным фактором в построении образа являются пропорции. Здесь все соблюдено: модные ботинки «Челси» на грубой подошве уравновешивают полуприталенный жакет с акцентными плечами. Длина которого заканчивается там, где надо, учитывая образ в целом. А узкие брюки-дудочки, подчеркивающие стройность фигуры их обладательницы, сейчас носят самые матерые трендсеттеры. Саша обладает хорошей насмотренностью и безупречным вкусом», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Калина Голубева — имидж-стилист. Обучалась в UStyle School, также получила высшее образование на факультете психологии БИЭПП. Имеет опыт работы в сфере Lux, работала с брендами Ralph Lauren, Loro Piana, Giorgio Armani, Dolce Gabbana. В данный момент занимается частной практикой в работе по стилю.

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