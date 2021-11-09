«Модные и актуальные!»: Савельева предстала в трендовой плюшевой шубке и ботинках на шнуровке

Саша Савельева раньше была солисткой группы «Фабрика». Она долгое время выступала на сцене с коллегами, но умела выделяться. Певицу смог покорить актер Кирилл Сафонов. Они счастливы вместе и воспитывают сына Леона.

Во время беременности артистка покинула коллектив и стала строить сольную карьеру. Она также стала чаще участвовать в фотосессиях. Особое внимание звезда уделяет в моде.

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Зачастую Саша хвастается нарядами. Зачастую на сцене она выступает в платьях и брючных костюмах. Артистка в обычной жизни предпочитает более комфортные образы.

Этой осенью она приобрела не только косуху, но и более теплые вещи. Накануне жена Сафонова вышла на прогулку в плюшевой шубке бежевого цвета. Она сочетала ее с черным спортивным костюмом и ботинками на шнуровке.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что Саша даже в таком объемном наряде смотрится женственно. А для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Все вещи в луке модные и актуальные! Здорово! Я не могу понять, почему главным цветом выбран черный. Даже эта прекрасная модная шубка из искусственного меха не оживляет образ в целом. Все очень тяжело, мрачно. Наверное, тут у Саши просто плохое настроение. Я бы поменяла черный цвет на любой другой модный в этом сезоне. Тогда образ заиграл бы по-другому на этих фотографиях», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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