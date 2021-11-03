«Врожденный вкус»: Ксения Собчак в корсете и «рваных» джинсах отметилась на отдыхе

Ксения Собчак является одной из самых известных персон в стране. Недавно она дала интервью, в котором призналась, что в год зарабатывает более 4 миллионов долларов. Ксения не только создает свои шоу, но и соглашается вести свадьбы и корпоративы. Для каждого появления на публике блондинка подбирает себе образы. Не так давно она в платье в пол ультрамаринового цвета отметилась на празднике в Италии с Дмитрием Нагиевым.

А вот в ноябре Собчак отправилась в Грецию. Она решила провести время с Константином Богомоловым в Риме. Там погода может порадовать своим теплом. Не удивительно, что телеведущая отметилась в рваных джинсах и корсете с цветочным принтом. Образ дополнили кеды и кепка.

Поклонники восхитились женственным нарядом. Многие одарили ее комплиментами. Фанаты посчитали, что после свадьбу с Константином она похорошела. Образ телеведущей оценила для портала Teleprogramma.pro имидж-стилист Юлия Маковецкая.

«Ксения как всегда в своем стиле: умеет сочетать несочетаемые вещи и выглядеть круто! Почему у нее это получается? — харизма и врожденный вкус — открытость к экспериментам — светлые тона и хорошие ткани — отличная фигура и подача — внутренне чутье на сочетания линий и форм Ну и в целом — кажется, что Ксении Собчак доступны все причуды! Однако нежный топ отлично сочетается с рваными джинсами, а рубашка из хлопка подчеркивает талию и соединяет образ. Я бы заменила украшение на меньший размер, но в целом — интересно и небанальная вышло!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Юлия Маковецкая — стилист-имиджмейкер. Опыт работы: 7 лет и 2000+ шопингов, 200+мероприятий для 50 000 человек. Она также руководитель собственного event-агентства, 1 год работала байером в Южной Корее, а еще со-основатель Всероссийского сообщества стилистов и амбассадор UMA.

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