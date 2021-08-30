«В моде в любом сезоне»: Собчак в платье макси и леопардовом пальто отметилась в Париже

Ксения Собчак не скрывает, что следит за модой. Порой она хвастается разными нарядами и аксессуарами, включая люксовые сумки и обувь. Поклонник заметили, что блондинка стала одеваться более женственно после того, как вышла замуж за Константина Богомолова. Сама она тоже отмечала, что похорошела и даже похудела. Этим летом телеведущая часто хвастается нарядами, когда отдыхает или ведет мероприятия.

На этот раз Ксения приехала в Париж. Она решила развеяться. Телеведущая уже представала в платье в цветочек и костюме с юбкой макси цвета шоколада. Для очередной прогулки по знаменитому городу она выбрала черное платье макси и леопардовое пальто, которое накинула на плечи. Собчак дополнила образ остроносой обувью и поясом. Она покрасовалась на камеру, готовясь к выходу в свет.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие адресовали ей комплименты. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Юлия Маковецкая.

«Леопард в моде в любом сезоне! Сегодня каждый спрашивает: а леопард в моде? Да, да! Важна уместность, ваш типаж и любовь к „животному принту“. Ксения всегда выбирает наряды, которые говорят: я пришла. Поэтому леопард для Ксении — лучший вариант. Но звезда не ограничилась только принтом. Она сочетается с рок-стилем и черным цветом, что выделяет ее еще больше! Выбирайте такие сочетания, если вы готовы обратить на себя внимание и выделяться из толпы. Париж точно примет Ксению в таком образе: fashion-столица любит ярких людей!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Юлия Маковецкая — стилист-имиджмейкер. Опыт работы: 7 лет и 2000+ шопингов, 200+мероприятий для 50 000 человек. Она также руководитель собственного event-агентства, 1 год работала байером в Южной Корее, а еще сооснователь Всероссийского сообщества стилистов и амбассадор UMA.

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