Яркий образ: Кейт Миддлтон дополнила ярко-красную юбку плиссе водолазкой в тон

Накануне Кейт Миддлтон посетила штаб-квартиру Bafta в Лондоне. Герцогиня Кембриджская выступила с речью на мероприятии благотворительной организации Forward Trust, которая помогает зависимым бороться с недугом.

На публике Кейт появилась в красной юбке гофре Pleated Skirt, которая стоит 25 долларов (почти 1800 рублей). В тон ей подобрала водолазку. Образ дополнила туфлями Ralph Lauren за 575 долларов (40 тысяч рублей) и маленькой сумочкой DeMellier за 460 долларов (почти 33 тысячи рублей).

Напомним, накануне Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали на гала-концерте экологического мероприятия, где герцогиня очаровала присутствующих платьем Alexander McQueen. В этом же наряде она выходила в свет десять лет назад.

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