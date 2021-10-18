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Как и десять лет назад: Кейт Миддлтон в «греческом» платье Alexander McQueen очаровала гостей гала-концерта

Герцогиня выбрала наряд небесно-голубого оттенка.

Как и десять лет назад: Кейт Миддлтон в «греческом» платье Alexander McQueen очаровала гостей гала-концерта
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Накануне в Лондоне состоялась церемония награждения премии Earthshot, идейным вдохновителем которой является принц Уильям. Он уже много лет занимается вопросами экологии и окружающей среды. На гала-концерте будущий король появился в компании жены Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Кейт выбрала платье в «греческом» стиле небесно-голубого оттенка своего любимого бренда — Alexander McQueen. Его стоимость составляет 4 290 фунтов стерлингов (почти 420 тысяч рублей). Примечательно, что герцогиня уже надевала это платье на церемонию BAFTA, которая прошла в Лос-Анджелесе в 2011 году. Об этом пишет Daily Mail.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Напомним, ранее стало известно, что в следующем году Кейт и Уильям могут поехать в США. Именно там пройдет очередная церемония награждения премии.

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