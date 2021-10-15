Самый модный цвет осени: Кейт Миддлтон выбрала пальто актуального оттенка

Герцогиня Кембриджская вместе с мужем посетила Earthshot в Кью-Гарденс.

Накануне Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мероприятие Earthshot в Кью-Гарденс, где вместе со школьниками обсудили вопросы защиты окружающей среды.

Герцогиня Кембриджская появилась на публике в изумрудном пальто с круглым воротничком и декоративной строчкой. Его она надела поверх светло-зеленого топа и брюк клеш с высокой посадкой.

Модные эксперты отмечают, что все оттенки зеленого — от цвета свежей травы до изумрудного — на пике популярности в этом сезоне.

Напомним, ранее в западных СМИ писали о том, что Кейт Миддлтон планирует снимать собственный документальный фильм. Она уже провела телефонный разговор с одним из самых популярных режиссеров Великобритании и готовится приступить к работе.

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