Кейт Миддлтон снимет собственный документальный фильм

По слухам, герцогиня уже связалась с именитым продюсером.

Недавно Кейт Миддлтон представила новый благотворительный фонд. Организация будет заниматься вопросами поведения детей в раннем возрасте. Над этой темой сама герцогиня работает на протяжении последних восьми лет.

Теперь же Кейт Миддлтон задумалась над созданием собственного документального фильма. По слухам, она провела телефонные переговоры с телепродюсером Дэвидом Гловером.

Напомним, что принц Уильям недавно представил документальный сериал «The Earthshot Prize: Repairing Our Planet». Сериал, посвященный проблемам экологии, был создан совместно с BBC.

Добавим, что созданием докфильмов также занимаются Меган Маркл и принц Гарри. В прошлом году герцоги Сассекские заключили сделку с Netflix на 73 миллиона фунтов стерлингов.

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