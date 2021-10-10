«Как ей это удается?»: раскрыт секрет стройности Кейт Миддлтон

Недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали на премьерном показе фильма о Джеймсе Бонде, где герцогиня Кембриджская очаровала всех присутствующих. Она надела «золотое» платье в пол, подчеркнув свою стройную фигуру. Многие фанаты в очередной раз задались вопросом: «Как ей это удается?».

Тина Манахай, управляющий директор и совладелец онлайн-магазина здорового питания приоткрыла секрет.

«Кейт поддерживает свою завидную фигуру с помощью плана упражнений и здорового питания. Как и многие члены королевской семьи, она редко дает интервью по этим аспектам своей жизни, однако источники, близкие к королевской паре, предполагают, что режим упражнений Кейт сосредоточен на силовых упражнениях и йоге. При этом Кейт ежедневно выполняет различные положения планки», — цитирует Манахай Express.

больше по теме Кейт Миддлтон хотела дать старшему сыну другое имя Принц Джордж родился в 2013 году.

Добавим, что в следующем году Кейт Миддлтон отметит свое 40-летие.

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