Принц Уильям и Кейт Миддлтон могут поехать в Америку в следующем году

Кейт Миддлтон и принц Уильям могут поехать в США уже в следующем году. В сентябре 2022-го там состоится церемония награждения премии Earthshot Prize – это масштабная экологическая инициатива будущего короля.

«Надеюсь, вы согласны с тем, что Лондон и Великобритания устроили настоящее шоу в первый год премии. Поэтому во второй мы должны передать эстафету стране, лидерство которой имеет важное значение», — сказал Уильям накануне на торжественном мероприятии.

Где именно будет проходить премия, пока неизвестно. В Кенсингтонском дворце отметили, что вся дополнительная информация будет объявлена ​​позже. Об этом пишет Town and Country.

Добавим, что последний официальный визит герцогов Кембриджских в США был в ноябре 2014 года.

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