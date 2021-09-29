Микрофон потерялся в декольте: Бородина в облегающей блузке изящно обнажила прелести фигуры

Телеведущая в смелом наряде появилась на работе. Во время съемок она оказалась в неловкой ситуации.

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она является ведущей «Дома-2», а также других популярных проектов. Ксения не скрывает, что любит наряжаться. Она регулярно пополняет гардероб новыми нарядами люксовых брендов. Однако в этом году телеведущая развелась с Курбаном Омаровым. Вскоре поклонники заметили, что она постройнела. А на днях звезда похвасталась рельефной фигурой.

На этот раз Бородина согласилась принять участие в «Ледниковом периоде», поэтому много тренируется. Она отмечала, что преобразившаяся фигура для нее приятный бонус. 20 сентября брюнетка приехала на съемки «Перезагрузки». Там она предстала в кожаной мини-юбке и облегающей блузке цвета ультрамарина. Когда ее готовили к выходу в студию, микрофон затерялся в ее декольте

«Лови, лови», — попросила ее девушка.

Ксения посмеялась над неловкой ситуацией. Потом она стала болтать с коллегами. Сердар Камбаров, профессиональный визажист, стал расспрашивать ее об успехах в фигурном катании. В этот момент телеведущая блеснула стройными ножками в кадре.

Поклонники восхитились женственностью Бородиной. Многие отметили, что она похорошела. «Да, в таком декольте все может потеряться», «Какая статуэточка», «Украшение эфира», «Ой, эти ножки заглядение», «Микрофон затерялся в пучинах», «Какая ты красивая, просто вау», — стали писать пользователи Сети.

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