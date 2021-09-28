«Ох, что она творит»: Бородина в платье-корсете и кожаных ботфортах сразила поклонников

Ксения Бородина является одной из самых известных ведущих «Дома-2». Она работала с Ольгой Бузовой, но блондинка в этом году покинула свой пост. Примечательно, что Ксения не раз появлялась с ней в кадре, но лишь теперь она открыто говорит, что Ольга ей не так близка, как Ксения Собчак. Более того наряды девушки она назвала безвкусными.

Сама Бородина в этом году пережила развод с Курбаном Омаровым. Но это только подтолкнуло ее к еще большим переменам. Телеведущая теперь чаще выходит в свет, веселится с подругами и даже принимает участие в шоу «Ледниковый период». Она призналась, что похудела, а ее тело стало более подтянутым. Ксения с радостью подчеркивает достоинства своей фигуры.

На днях она снова повеселились на вечеринке. На этот раз она облачилась в платье-корсет с подвязками для чулок. Дерзкий образ дополнили грубые кожаные ботфорты. Наряд подчеркнул не только талию Бородиной, но и ее пышный бюст.

Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Какой наряд красивый», «Ого, какой нереальный образ», «Платье бомба», «Просто статуэтка», «Ох, что она творит», «Чует стиль», «Безумно красивый лук», «Очень откровенно», «Какие ножки, прям идеальные», «Какая ты стала миниатюрная», «Когда развод на пользу», — прокомментировали пост подписчики.

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