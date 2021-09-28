«Аж самой неудобно»: Ксения Бородина в тесном монокини похвасталась рельефными бедрами

Телеведущая засняла себя в откровенном наряде после тренировки, не скрывая свои несовершенства.

Ксения Бородина является ведущей «Дома-2» с момента основания проекта. Раньше ее также можно было увидеть на вечеринках, где она работала диджеем. Но в последние годы телеведущая не часто выходила в свет. Она сама признавалась, что посвятила себя семье. Но в этом году многие изменилось, так как Ксения развелась с Курбаном Омаровым.

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Она сразу стала чаще видеться с друзьями и посещать разные мероприятия. Телеведущая даже согласилась принять участие в «Ледниковом периоде», хотя раньше несколько раз отказывалась. Теперь Бородина регулярно ездит на тренировки. Накануне первого съемочного дня она похвасталась тем, как выглядит ее фигура. Брюнетка засняла себя в черном монокини, которое подчеркнуло ее бедра и бюст.

«В трусах с утра светиться не буду. Надела купальник. Решила вам показать последствия тренировочек, какие они бывают. Все говорят: почему ты так долго не соглашалась? Потому что я понимала прекрасно, что это тяжелый труд. Ощущение, что меня палками были, но зато у меня такие натренированные ноги стали. Аж самой неудобно», — поделилась звезда.

Поклонники были сражены тем, в какой форме находится Ксения. Многие отметили, что ее рельефным бедрам можно позавидовать. «Вы меня смутили! Вроде купальник, то так откровенно», «Фигурка у вас точеная», «Такая стройняшка», «Очень мило стесняетесь», «Края впились в ватрушку», «Такой тесный купальник», «Ну у вас и так были красивые ноги», «Синяки вас не портят. Просто фигура богини», — стали писать подписчики.

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