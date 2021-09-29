Стильная осень: Собчак облачилась в кашемировое пальто с принтом и в кремовые брюки клеш

Ксения Собчак частая гостья на светских раутах и других мероприятиях. Она также часто берет интервью у знаменитостей. Не удивительно, что телеведущая старается всегда продумывать свои наряды. Она признавалась, что не считает себя красавицей, но при этом журналистка отмечала, что похорошела за последнее время. Уже два года она состоит в браке с Константином Богомоловым.

На днях пара посетила премьеру нового фильма Федора Бондарчука. Супруги оделись в одной гамме. Тогда Ксения получила много комплиментов. А теперь она решила похвастаться своим новым повседневным образом. После наступления осени ей захотелось утеплиться. Телеведущая запечатлелась в черном пальто с капюшоном и принтом в виде узоров. Его дополнили кремовые брюки клеш и ботинки на шнуровке.

«Впечатления от жизни, думаю, похожи во все времена — небо синее, трава зеленая, летом жарко, осенью — дождливо, люди в основном — дрянь, но бывают приятные исключения. А вот хороший кашемир никогда не подведет, правда», — написала звезда.

Поклонники отметили, что лаконичный двухцветный образ выглядит элегантно. Звезда снова получила много комплиментов. «Какой уютный комплект, кашемир — то что нужно дождливой осенью», «Даже в Стамбуле он нужен, полностью согласна! Кашемир, он и в Африке кашемир», «Ксюша, как всегда самая модная», «Ксения, похоже вы вызываете восторг», «Шикарный лучок», — прокомментировали пост подписчики.

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