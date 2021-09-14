«Вечер обещает не быть томным»: Собчак в корсете и болеро с перьями повеселилась с Богомоловым

Телеведущая отправилась в ресторан «Гвидон», где отметила открытие нового театрального сезона. Ее муж даже спел в караоке.

Ксения Собчак не перестает работать. Она привыкла к тому, что на нее всегда обращают внимание, поэтому для каждой съемки или светского мероприятия тщательно подбирает себе образы. Минувшим летом ей не раз пришлось вести свадьбы. Недавно она отметилась на торжестве у Моргенштерна, где не только показала винтажный и современный образы, но и повеселилась с молодежью.

Несмотря на то, что Ксения сама создает шоу и берет интервью у знаменитостей, она успевает уделять время сыну Платону и мужу Константину Богомолову. 14 сентября телеведущая запечатлела себя в автомобиле. Она предстала в черном костюме с корсетом и болеро с перьями. Элегантная прическа и украшения дополнили ее образ. Собчак оказалась в роскошном ресторане «Гвидон», где было организовано застолье.

«Новый день — новый костюм! Еду на вечернее мероприятие, держу шею. В общем, вечер обещает не быть томным. Ну что, Михаил Друян снова в деле. Начинаем, открываем сезон. Красота!» — поделилась звезда.

Позже Ксения засняла, как ее муж веселится с друзьями. Богомолов пел в караоке. При этом он был облачен в джинсы и светло-серый жакет на пуговицах.

Поклонники восхитились элегантным образом телеведущей. Также многие были рады ее видеть вместе с возлюбленным. Напомним, что накануне супруги отпраздновали годовщину со дня свадьбы.

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