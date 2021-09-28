В одной гамме: Собчак в комбинезоне с акцентом на талии появилась на красной дорожке с Богомоловым

Ксения Собчак уже давно стала одной из самых известных журналисток в стране. Она берет интервью у именитых и популярных персон. При этом блондинка не скрывает, что давно заработала свой миллион долларов, но на этом останавливаться не собирается. Многие поклонники любят ее за колкий язык и необычное чувство стиля. Телеведущая не боится экспериментировать с нарядами.

Не так давно Собчак впервые долгое время увиделась с Ксенией Бородиной. Недопонимание между ними сразу пропало. Они даже вспомнили, как вместе работали на «Доме-2». А 28 сентября телеведущая отправилась на премьеру фильма «Бондарчук. Battle», который в кинотеатре «Художественный» представил сам Федор Бондарчук.

На красной дорожке Ксения предстала в черном комбинезоне с декольте. Болеро в тон и сапоги дополняли ее образ. Наряд с акцентом на талии выглядел лаконично. В такой же гамме оделся Константин Богомолов, который сопровождал жену.

Примечательно, что после красной дорожки телеведущая встретила Тину Канделаки. В последнее время они не раз смеялись друг над другом. Но на этот раз они даже тепло поговорили. Однако Тина сразу решила сделать то, что не каждой женщине понравится. Она сняла себя и Собчак без фильтров и фотошопа. Этим видео она поделилась в соцсети. Поклонники сразу принялись обсуждать, кто выглядит лучше.

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