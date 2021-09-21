Словно в сельской глуши: Собчак в ультрамодных джинсах mom и вязаном кардигане собрала грибы

В свои 39 лет Ксения Собчак успела построить головокружительную карьеру на ТВ, заняться блогерством, побывать замужем за актером Максимом Виторганом, подарить ему сына Платона, развестись и снова вступить в брак, но на этот раз с театральным режиссером Константином Богомоловым. Поклонники надеялись, что бизнесвумен тут же сообщит о своей беременности. Фанаты желают Ксении родить от Богомолова дочку. Правда сама журналистка становится мамой во второй раз явно не торопится.

Зато Собчак активно публикует в Instagram свежие снимки своих путешествий и отдыха. Так, к примеру, на днях Ксения побывала в лесу на «тихой охоте». Даже собирая грибы телеведущая выглядела так, словно сошла с подиума. Жена Константина Богомолова примерила ультрамодные в этом сезоне джинсы mom, эту обновку она дополнила вязаным кардиганом и молодежными кроссовками. Изюминкой образа стали стильные очки-лисички. Еще одна деталь — небрежная укладка с пучком и отсутствие макияжа.

«Скажите, а в какой-нибудь еще стране, кроме Россия, есть тема «ходить за грибами»? Или это и есть настоящая русская Скрепа?» — задалась вопросом Ксюша.

Многие поклонники тут же обратили внимание, что блондинка набрала лишний вес. Нашлись и те, кто предположил, что теледива просто выбрала не совсем удачную посадку джинсов, выделив область живота.

«Ой! А что за странные складки на животе?? Неужели наша Ксю отъелась за лето??», «Поправилась?? Джинсы сидят как на барабане», «Неожиданно! Такой милый животик! Или просто не совсем удачная посадка джинсов?», «Ой, ну и что? Животик увидели! Ксюше же на 20 лет! Она не может быть как тростинка», — тут же принялись обсуждать свежее фото теледивы ее верные почитатели.

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