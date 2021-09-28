«Мой любимый — белый»: Рудковская показала четыре образа с модными пуховиками этого сезона

Яна Рудковская является не только известным продюсером, но и женой фигуриста Евгения Плющенко. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает, поэтому часто тратит крупные суммы денег на наряды. Не так давно блондинка побывала на «Новой волне», куда привезла ни один чемодан вечерних платьев. А дома у нее целая гардеробная с нарядами люксовых брендов, обувью и аксессуарами.

Обычно Яна носит шубы и пальто. Однако также она порой отдает предпочтения и пуховикам, так как помимо светских раутов посещает соревнования сына Саши, который растет фигуристом, как папа. Светская львица решила показать четыре теплых осенних образа. Для начала Рудковская облачилась в пуховик оверсайз кофейного цвета с бронзовым отливом. Его она дополнила лосинами, ботинками на шнуровке и сумкой-сундуком.

Затем жена Плющенко показала монохромный лук в черном цвете, надев короткий пуховик с поясом, который подчеркнул ее талию. В руках она держала маленькую сумку. Еще одним нарядом оказался длинный пуховик с принтом. К нему Яна подобрала поясную сумку в тон. И последним оказался образ с белым объемным стеганым пуховиком, к которому она выбрала дутые сапожки в тон и небольшую сумку.

«Открываем осенний сезон вместе с трендовым брендом — лидером по продаже пуховых изделий в России. Выбираем лучший образ! Мой любимый белый — 4 , а ваш ? (Видео снято на широкоформатный режим, но это не повод отказаться от обсуждения моих ног и размера обуви, если еще кто не понял, что он все таки 36,5 размер)» — написала звезда.

Обычно Рудковскую часто критикуют, но на этот раз ее луки вызвали у многих восторг. «Огонь», — заявила Виктория Боня. «Первый, стиль шикарно смотрится, мне понравился», «Яночка, стройняшка, красотулька!», «Вам все идет», «Какие модные и стильные вещи», «Все образы идеальные и стильные», «Белый самый круто», — прокомментировали пост подписчики.

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