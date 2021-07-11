Гном Гномыч даже на прогулке с семьей отрабатывает спортивные элементы

Юный фигурист Саша Плющенко разместил на своей странице в Instagram свежий ролик, в котором показал тренировку на улице. Примечательно, что запись привлекла внимание фолловеров маленького спортсмена.

Гном Гномыч, как называют белокурого спортсмена дома, облачился в темно-синюю футбольную форму и показывал папе и по совместительству своему тренеру прыжки. Евгений для тренировки сына на свежем воздухе тоже выбрал синий костюм. И даже маленький Арсений ползал по газону в наряде бушующего моря.

К слову, поклонникам старшего сына Яны Рудковской и Александра Плющенко неоднозначно оценили видео Гном Гномыча. Причиной стал вовсе не тулуп, который усердно тренировал мальчик, а уставший вид спортсмена.

Напомним, ранее сын Яны Рудковской заявил, что в его семье даже собаки отказываются фотографироваться без вознаграждения.

Смотрите также: