С комфортом в Турцию: Рудковская в костюме Dior и тапочках предстала на борту частного самолета

Яна Рудковская никогда не скрывала, что любит жить на широкую ногу. По ее словам, она много трудится, поэтому имеет право распоряжаться деньгами так, как хочет. Не раз продюсер хвасталась своей гардеробной, где хранятся люксовые наряды. Она не скрывает, что тратит крупные суммы на люксовые обновки. Недавно блондинка побывала на «Новой волне», где каждый день представала в новых платьях.

Несколько недель Яна провела дома с сыновьями Сашей и Арсением, которому скоро исполнится годик. Однако 11 сентября она решила продлить себе лето и улетела в Турцию. В соцсети светская львица поделилась кадрами, на которых позирует то у трапа, то на борту частного самолета. Рудковская была облачена в костюм-пижаму Dior в бельевом стиле. Наряд ультрамаринового цвета дополнили тапочки и сумка-шоппер.

«Добро пожаловать в ветреную Турцию!» — заявила жена Евгения Плющенко.

Поклонники и друзья восхитились тем, как выглядит звезда. «Роскошно», — отметила модель Елена Перминова. «Опять в ночнушке полетела», «А мне нравится, с постели и в тапочках», «Яна, вы всегда такая милая. Улыбаетесь. Одеты здорово», «Лук шикарный», «Ух ты, это ваш личный самолет», «Красиво жить не запретишь»,» Очень стильный образ, вам идет», — прокомментировали пост подписчики.

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