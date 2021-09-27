«Тренд этой осени»: Водянова в трикотажном костюме с юбкой на молнии вышла на прогулку в Париже

Модель поделилась кадрами, на которых выгуливает свою собаку среди осенней листвы. Она призналась, что это ее любимое время года. А образ звезды оценила стилист Мария Хомякова.

Наталья Водянова не так давно приезжала в Россию. Она смогла увидеться с друзьями, посетить театр и отметиться на светском рауте. Модель не забывает про свою родину, хоть и давно живет в Париже. У нее пятеро детей, которых она не привыкла оставлять надолго без своего внимания, поэтому вскоре звезда вернулась домой.

Во Франции Наталья также ведет активный образ жизни. На днях она вышла в свет с Антуаном Арно. Модель продемонстрировала элегантный белоснежный наряд. А накануне она отправилась гулять по Парижу со своей собакой по кличке Кофе. Даже для променада Водянова выбрала женственный наряд. Она предстала в трикотажном костюме с жакетом цвета хаки и юбкой на молнии. Лук дополнили кожаные ботинки.

«Мое любимое время года здесь», — призналась звезда.

Многодетная мама подчеркнула свою стройную фигуру. При этом ее образ также дополняла сумка Dior. Поклонники заметили, что она выглядит очень молодо. Многие одарили ее комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Мария Хомякова.

«Наталья всегда выбирает актуальные и стильные образы. Она одна из первых внедряет в свой гардероб новые и необычные тренды. В этом образе стоит обратить внимание на обувь. Излишняя острота — вновь неординарный тренд этой осени. Если вы хотите выделяться, то это именно то, что будет приковывать взгляды. Но всегда помните, что острота линий идет не всем. В данном случае, она гармонирует с острыми линиями Натальи. Ритм линий поддержан и в платье. Однако, более выигрышно элементы бы смотрелись по отдельности. Жакет с брюками палаццо или юбка с объемным свитером — очень осенний вариант», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Мария Хомякова — стилист и основатель школы макияжа MUD. Уже 8 лет работает в индустрии красоты. Оканчивала Международную школу макияжа и грима Make-up Designory LA, а также школы стиля Надежды Сотниковой, Ольги Чистовой, Тины Климовой и не только. Изучала курсы Гоар Аветисян, Вадима Андреева, Матильды Иноземцевой, Наталии Найды.

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