«Это беспроигрышный вариант!»: Водянова, Пугачева и другие звезды выбрали модные пальто

Стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева рассказала порталу Teleprogramma.pro о самой модной верхней одежде на осень.

И вот уже в разгаре осень. Погода становится все холоднее, а дожди и ветра не позволяют носить легкие наряды. Даже в косухах и тренче порой холодно без теплого кардигана. В такие моменты на выручку приходят пальто. Эта универсальная вещь, которую можно носить с платьями и брюками. Современные тенденции моды позволяют сочетать пальто даже с кроссовками.

О последних тенденциях и осенних трендах читателям портала Teleprogramma.pro рассказала стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Как бы не менялась сезонная мода, пальто всегда в тренде — это беспроигрышный вариант! А вот какие именно фасоны, принты, длины в фаворитах, рассмотрим подробнее. Моду на пальто в бежевых и серых расцветках, подвинули пальто в клетку. Принт клетка в главных осенних трендах. Она идеально монтируется в деловые стили и классические фасоны, поэтому, пальто в клетку лаконичного кроя, прямого силуэта, классического стиля — одно из самых модных в наступившем осенне — зимнем сезоне 2021 — 2022. Для создания образов в деловом стиле наиболее гармонично подходят такие пальто в мелкую клетку и принт «пье-де-пуль» (гусиная лапка) длины миди и макси», — поделилась эксперт.

Юлия Меньшова

Такой вариант выбрала дочь Веры Алентовой. В 52 года она носит сдержанные, но при этом модные наряды. С пальто в клетку она надела светлый свитер с уютным высоким горлом. У нее получился комфортный образ для прогулок.

Кристина Орбакайте

Жена бизнесмена Михаила Земцова тоже всегда старается выглядеть стильно. Недавно она отправилась на съемки в двухцветном пальто в клетку. Наряд дополняли необычные ботинки с квадратным мысом и глянцевые брюки.

«Мода на применение в одной вещи одного принта, но разной формы и расцветки набирает обороты. Если в весенне — летнем сезоне так «играли» с горохом, то в осенне — зимнем сезоне эта модная тенденция сместилась в сторону клетки. Отличный пример такого пальто у Кристины Орбакайте. И хочу отметить, что данная модель в моде не только из — за трендового принта, но и из — за фасона в виде пиджака. Пальто-пиджак — это и мода, и классика», — отметила Тимиряева.

Анна Михалкова

Актриса Анна Михалкова обладает нестандартной фигурой, но это не мешает ей подбирать женственные образы. У нее в гардеробе есть стеганое пальто в сером цвете с узором. Такое пальто можно сочетать со многими нарядами.

«Модный принт весенне — летнего сезона 2021 «Шахматная доска» видоизменился в осенне — зимнем сезоне 2021 — 2022 в ромбы, которые больше характерны для стиля Преппи, и стали одной из главных модных тенденций. Мы больше привыкли наблюдать такие ромбы на жилетах, но в этом сезоне, модницам стоит присмотреться к новомодным пальто с таким принтом. Ведь такое пальто, как у Анны Михалковой, одним своим присутствием сделает ультрамодным любой образ. Короче, ромбы этой осенью рулят! Они имеют место быть даже в виде декоративной вышивки.

Ирина Безрукова

Отдала предпочтение необычному пальто с узором в виде ромбов и Ирина Безрукова. Она сочетала его с теплым свитером зеленого цвета и кожаной сумкой. 56-летняя актриса продемонстрировала элегантный осенний образ. Более того, цвет оттенили ее цвет кожи.

Наталья Подольская

Певица Наталья Подольская является мамой двоих сыновей. Однако она всегда находит время на красных дорожек и премий. Певица также регулярно гуляет с детьми. Не удивительно, что она первой утеплилась к осени и купила стеганое пальто.

«Наступившей осенью ромбы в моде не только в принте, но и в стежке. Поэтому, стеганные ромбиком пальто, оказались в списке модных трендов. Одно из таких пальто примеряет на себя Наталья Подольская. А вот ее мама отдала предпочтение укороченной длине», — пояснила Лариса.

Ксения Бородина

Ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина часто обращает внимание на необычные вещи. Ей приглянулся кардиган-пальто из белой плюшевой ткани. Такой наряд может дополнить вечерний образ или лук, в котором можно пойти в ресторан.

«Спешу обрадовать любительниц коротких пальто — мода на них вернулась. Единственное, никакого прилегания к телу, в моде только свободные силуэты и фасоны: бушлат, кейп, рубашка, пиджак…В моде лидирует трикотаж, поэтому в модных фаворитах пальто, напоминающие кардиганы как длинные, так и укороченные», — поделилась эксперт.

Алла Пугачева

Примадонна не отстает от моды. В ее гардеробе есть разные пальто. Алла Пугачева часто носит пальто оверсайз с капюшоном и актуальным принтом в клетку. Свои наряды она часто разбавляет головными уборами. Певица также не раз выбирала пальто с поясом или на запах.

«Еще один модный декор сделает пальто ультрамодным — это бахрома. При этом, она добавит еще и богемной нотки всему образу. Среди модных фаворитов так же оказались: пальто-кейп, пальто-халат, пальто-рубашка», — рассказала Тимиряева.

Наталья Водянова

Наталья Водянова является одной из самых известных моделей. Но порой для прогулок она выбирает лаконичные и простые наряды. Черное классическое пальто она сочетала с толстовкой и джинсами. Образ выглядел просто, но модель умело его подала, демонстрируя походку и грацию.

Совет стилиста

«Выбирая пальто в крупную клетку, добавьте своему образу объемные имиджевые очки. Они добавят объема лицу и гармонизируют его с объемным принтом. Мода так многогранна, выбирайте из нее то, что украсит именно вас!» — отметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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