«Нет слов, одни эмоции»: Водянова в белой юбке миди и корсете появилась на публике с Арно

Модель посетила выставку и концерт, которые посвящены культурной связи между Россией и Францией.

Наталья Водянова является топ-моделью. Она начала строить свою карьеру в 17 лет и добилась того, что знакома со всеми именитыми модельерами. Российская красавица является желанной гостьей на модных показах. Она уже успела стать многодетной мамой. У нее есть трое детей от брака с британским аристократом Джастином Портманом — Лукас, Нева и Виктор.

А также Наталья растит сыновей Максима и Романа с нынешним мужем Антуаном Арно. Уже 10 лет она счастлива с французским миллиардером, но свадьбу они сыграли в прошлом году. Обычно модель посещает светские мероприятия вместе с возлюбленным. Так 22 сентября они вышли в свет. Водянова поддержать открытие выставки «Коллекция Морозова. Иконы современного искусства».

Также на мероприятии состоялся концерт, где выступил шведский скрипач Даниэль Лозакович. Для такого особенного вечера Наталья выбрала монохромный образ. Белый костюм с корсетом и юбкой миди, жакетом в тон дополняла сумка Dior. На шее модели было ожерелье из жемчуга. Арно позировал с возлюбленной. К слову, на мероприятии появился и папа бизнесмена, Бернар Арно. Он пообщался с Эммануэлем Макрон и его женой Брижит.

«Нет слов, одни эмоции! Браво, Пушкинский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея и все бесчисленные люди, участвовавшие в создании этой экспозиции, которая отмечает многовековую прочную культурную связь между Россией и Францией. Этот вечер стал незабываемым благодаря интимному концерту», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились парой. Многие одарили комплиментами Водянову. «Вы невероятно красивая пара!», «Роскошный наряд», «На этих фотографиях прекрасны абсолютно все и все!», «Наташа, самая красивая женщина в мире», «Чудесная и прекрасная пара!», «Здесь напоминаете принцессу Диану», «Наталья, вечер — это фурор!» — прокомментировали пост подписчики.

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