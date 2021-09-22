«Королевский шик»: Арно запечатлел Водянову в молочном платье миди и остроносых туфлях

Наталья Водянова смогла построить карьеру топ-модели. Теперь она является одной из самых известных российских женщин в мире. При этом Наталья давно живет в Париже. Она воспитывает троих детей от первого брака с британским аристократом Джастином Портманом — Лукаса, Неву и Виктора. Также у нее есть сыновья Максим и Роман, которых она родила от нынешнего возлюбленного Антуана Арно.

Водянова вышла замуж за миллиардера и наследника крупных компаний только в прошлом году, но вместе они уже 10 лет. Обычно модель вместе с избранником появляется на светских раутах. Накануне она сопровождала его на мероприятии, где собралось много политический деятелей. Арно поделился кадрами с мероприятия. На фото был его отец Бернар Арно — бизнесмен-миллиардер, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy.

Для такого случая Наталья выбрала лаконичный наряд. Она предстала в молочном платье миди и жакете оверсайз. Монохромный образ дополнило ожерелье из жемчуга и остроносые туфли. В руках она держала сумку Dior. По всей видимости, Антуан любовался своей супругой. Для портала телепрограмма Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Юлия Маковецкая.

«Наталья Водянова идеально транслирует королевский шик, благородство, выдержанность линий и стать. Наталья выбрала ретросилуэт, подчеркнула костюм винтажными украшениями и добавила нежную, но классическую обувь.

Своим примером она показала, как гармонично в комплекте сочетаются разные оттенки белого, и как важно нести образ с легкостью. Фигуру модели не испортит ни один силуэт, поэтому здесь платье добавляет женственный силуэт и эффект объемного низа. Но если вы Наталья Водянова — вас это только украшает! Наталья давно вращается в кругах модного мира и отлично прокачала свой „мускул“ стиля», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Юлия Маковецкая — стилист-имиджмейкер. Опыт работы — 7 лет и 2000+ шопингов, 200+мероприятий для 50 000 человек. Она также руководитель собственного Event-агентства, один год работала байером в Южной Корее, а еще сооснователь Всероссийского сообщества стилистов и амбассадор UMA.

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