Десятки тысяч долларов: Меган Маркл вышла в свет в дорогом образе

Герцоги Сассекские отметились на мероприятии в Нью-Йорке.

В минувшие выходные Меган Маркл и принц Гарри впервые за долгое время появились на публике. Они побывали в Нью-Йорке, где приняли участие в Global Citizen Live. Тема мероприятия — вакцинация от коронавируса.

На концерте, в котором также приняли участие Андреа Бочелли, Билли Эйлиш, Эд Ширан, Элтон Джон, Хью Джекман, Дженнифер Лопес, Кайли Миноуг, Меган появилась в белоснежном платье Valentino.

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Дизайнерское мини-платье, украшенное аппликациями цветов, стоит 4500 долларов. Наряд герцогиня дополнила серьгами Cartier за 16 500 долларов, часами за 12 000 долларов и браслетом за 6900 долларов. В целом образ экс-актрисы стоил порядка 40 000 долларов (около трех миллионов рублей). Об этом пишет Daily Mail.

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