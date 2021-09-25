Меган Маркл и принц Гарри приехали в Нью-Йорк и получили шквал негативных комментариев

Стало известно о приезде Меган Маркл и принца Гарри в Нью-Йорк для встречи с тремя высокопоставленными чиновниками. Примечательно, что пару охраняли вооруженные люди.

Пользователи социальных сетей раскритиковали принца и его жену. Поклонники обвиняют Меган Маркл и принца Гарри в лицемерии. Их визит был похож на прежние королевские турне. Однако знаменитости ранее отказались от титула.

Колумнист New York Post Кайл Смит подчеркнул, что визит пары не должны были анонсировать на широкую публику. Поскольку теперь Меган Маркл и принц Гарри всего лишь туристы.

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«Я предлагаю относиться к ним, как и к любым другим туристам», — отметил журналист.

Смита поддержали и в New Zealand Herald. Журналисты заметили, что Меган Маркл вышла на улицы в Нью-Йорке в сережках Cartier, которые она надевала на день свадьбы и на крестины Арчи. В издании посчитали, что Маркл приравняла визит к самым знаменательным событиям прежней жизни.

А в Сети появились комментарии, по которым можно понять масштаб негодования:

«Это же не королевское турне. К ним не должны относиться таким образом», Чем они это заслужили?», «Самые бесполезные люди на свете, которые ведут себя лицемерно».

Напомним, ранее модель Наоми Кэмпбелл заняла пост, принадлежавший принцу Гарри.

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