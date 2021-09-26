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И там сделали шоу: принц Гарри и Меган Маркл тайно снимали фильм в Нью-Йорке

Герцоги Сассекские приняли участие в Global Citizen Live.

И там сделали шоу: принц Гарри и Меган Маркл тайно снимали фильм в Нью-Йорке
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Эти выходные Меган Маркл и принц Гарри провели в Нью-Йорке. Они приняли участие в Global Citizen Live. Это 24-часовое мероприятие, в эфире которого приглашенные гости говорили о важности вакцинации от коронавируса.

Даже из официального визита герцоги Сассекские умудрились сделать шоу. Они решили тайно снимать документальный фильм для Netflix о своей жизни. Рядом с ними всегда был оператор и фотограф, а к одежде принца Гарри был прикреплен микрофон. Об этом сообщает pagesix.com.

Напомним, что многомиллионный контракт со стриминговым сервисом Сассекские подписали осенью прошло года. Одним из главных условий компании был выпуск документального фильма о жизни Меган и Гарри. Похоже, что пара наконец-то решила взяться за выполнение этого условия.

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