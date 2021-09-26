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«Она опять беременна?»: свежие фото Меган Маркл вызвали неоднозначную реакцию в Сети

Герцоги Сассекские побывали на мероприятии в Нью-Йорке.

«Она опять беременна?»: свежие фото Меган Маркл вызвали неоднозначную реакцию в Сети
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Эти выходные Меган Маркл и принц Гарри проводят в Нью-Йорке.Их пригласили на Global Citizen Live24-часовое  мероприятие, прямой эфир которого идет из Центрального парка. Все это время приглашенные гости, и герцоги Сассекские в том числе, будут говорить о вакцинации против коронавируса.

На публике Меган Маркл появилась в белом мини-платье свободного кроя, чем сразу же спровоцировала слухи.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри. Скриншот: instagram.com/hellomag

«Она беременна? Посмотрите, как поправилась Меган! Что с ней?», — писали пользователи Сети.

Напомним, в начале июля Меган Маркл во второй раз стала мамой. Дочь, которую назвали Лилибет Диана, герцоги Сассекские до сих пор не показали публике.

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