Дубленка, пальто или костюм: невестка Орбакайте показала три стильных осенних наряда

Никита Пресняков является старшим сыном Кристины Орбакайте. Он не так давно отпраздновал годовщину со дня свадьбы с Аленой Красновой. Возлюбленная молодого артиста поддерживает его во всем. Не так давно она появилась в театре на премьере спектакля с участием мужа. Также супруги не пропускают семейных праздников и на днях поздравили двойняшек Лизу и Гарри с днем рождения.

Избранница Никиты не скрывает, что является шопоголиком. Так как она работает моделью, то следит за трендами и часто пополняет гардероб. С наступлением холодов невестка Орбакайте решила похвастаться своими нарядами.

«Люблю осень за прекрасный повод обновить гардероб! Сочетание черно-белых цветов позволяет легко миксовать вещи между собой, или же создать насыщенный тотал лук в одном цвете», — отметила она.

Для начала Алена облачилась в черную дубленку и широкие брюки из экокожи. Монохромный лук дополнил свитер с высоким воротом и ботинки с квадратным мысом. Потом она продемонстрировала трикотажный костюм с шерстью в белом цвете. Худи оверсайз и брюки клеш скрыли ее фигуру.

«Для себя я выделила белый костюм — худи и брюки, выполненные из мягкой ткани с добавлением шерсти.

Тот самый теплый и нежный лук для холодной осени, в который приятно облачиться и зависнуть у окна, любуясь дождем. И черный тотал лук с дубленкой и брюками из искусственной премиум-экокожи для прогулок по осеннему городу тоже мне очень нравится!» — пояснила Краснова.

Поклонники оценили выбор жены Никиты. Многие также признались, что восхищаются ее вкусом и внешностью. «Красивая девушка», «С такой фигурой можно носить все», «Черный выглядит стильно», «Дубленка классная», «Обожаю такие костюмы», — прокомментировали пост подписчики. Напоследок Алена также показала, что белый костюм можно сочетать с пальто в кремовом цвете. У нее получилось три образа на осень.

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