Невестка Орбакайте в кожаном жакете и юбке цвета капучино запечатлелась с мужем и его родными

Алена Краснова и Никита Пресняков посетили вечеринку Лизы и Гарри Галкиных. На празднике собралась почти вся семья Примадонны.

Алена Краснова не так давно отметила четыре года со дня свадьбы с Никитой Пресняковым. Она в свое время была его соседкой по даче. Теперь модель часто видится со звездными родственниками мужа. Они ходят в гости к Алле Пугачевой, а также порой видятся с Кристиной Орбакайте. Недавно Никита отправился на праздник к двойняшкам Лизе и Гарри Галкиным. Для такого случая его жена принарядилась.

Перед вечеринкой Алена побывала на фотосессии. Она облачилась в кожаный наряд цвета капучино. Жакет на запах с завязками и асимметричная юбка подчеркнули ее талию. Наряд дополнили пояс и черные ботфорты на шпильке. По всей видимости, модели так приглянулся образ, что в нем она и отправилась на праздник.

Никита запечатлелся с мамой и бабушкой. Краснова тоже отметилась в кадре с Орбакайте и Пугачевой. Они поздравили двойняшек, которым исполнилось по восемь лет. Во время вечера Кристина произнесла речь, похвалив детей. А Пресняков даже принял участие в конкурсе с женой.

«Очень дружная и позитивная семья!», «Невестка Орбакайте — такая красотка», «Никита счастливый, а жена у него просто невероятная», «Как интересно, что Никита выбрал блондинку, как его мама», «Какие вы все чудесные», «Алена прям модель, такой наряд классный», «Когда все красивые, красота кадра зашкаливает».

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