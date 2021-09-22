Леди в черном: Барановская в платье с акцентом на талии и рукавами-буфами отметилась на вечеринке

Телеведущая провела время с Аллой Духовой на празднике у друга. По такому случаю она выбрала элегантный наряд.

Юлия Барановская не скрывает, что следит за модой. Она регулярно становится экспертом в шоу «Модный приговор» и давно дружит с историком моды Александром Васильевым. После расставания с Андреем Аршавиным ей удалось не только построить карьеру на телевидении, но и стать медийной персоной. Она всегда продумывает свои образы до мелочей и не боится экспериментировать.

Недавно Юлия побывала на открытии сети Hot dog bulldog, где отметилась в платье с рюшами и поясом-корсетом. При этом она даже сделала новую прическу, поэтому многие поклонники сравнили ее с Аллой Пугачевой в молодости. А вот накануне телеведущая отправилась на вечеринку к другу Павлу Волосову. На этот раз Барановская выбрала черное лаконичное платье с акцентом на талии и шарфиком в тон. Наряд с рукавами-буфами разбавили золотые туфли-лодочки.

Многодетная мама подчеркнула свои стройные ноги. На этот раз она сделала простую укладку с хвостиком и легкий макияж. На вечеринке телеведущая провела время с Аллой Духовой. Они оделись в одной цветовой гамме.

«Паша, с днем рождения дорогой. Спасибо за супер веселый праздник и за танцы, танцы, танцы. Аллуся, наша любовь», — написала Юлия.

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