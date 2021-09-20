«В стиле бохо»: Барановская с новой прической и в платье с рюшами предстала с Эмином на вечеринке

Телеведущая побывал на открытии ресторанной сети Hot dog bulldog. Она оказалась за одним столиком с Эмином Агаларовым. Ее романтический лук оценил эксперт по стилю Никита Карстен.

Юлия Барановская уже давно стала знаменитой. После расставания с Андреем Аршавиным ей удалось построить карьеру на телевидении. Она ведет несколько передач, а также часто появляется на съемках «Модного приговора». Юлия обладает стройной фигурой и часто носит платья. Ее приглашают вести концерты и фестивали.

Так уже не раз Юлия вела фестиваль «Жара», который организовывает певец Эмин Агаларов. Они успели подружиться. А на днях телеведущая отправилась на вечеринку по случаю открытия ресторанной сети Гарика Харламова Hot dog bulldog. Для такого случая многодетная мама облачилась в белое платье с кружевом и черным поясом-корсетом. Наряд она дополнила сапогами на шнуровке.

Барановская сделала новую прическу. Воздушная челка и небрежные локоны дополняли ее лук. Примечательно, что телеведущая оказалась за одним столиком с Эмином.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Юлия. Многие одарили ее комплиментами и даже сравнили с Аллой Пугачевой. «Кто скажет, что у этой девочки трое детей?!», «Немного смахивает на Пугачеву в молодости», «С этой прической копия Пугачевой», «Прическа шикарная, очень идет челка», «Колени надо прятать», — стали писать подписчики. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценил эксперт по стилю Никита Карстен.

«Мне очень симпатизирует Юлия Барановская, но этот образ из серии „все из разных опер“. Мы видим фантастическую прическу, которая ей очень подходит и такой отсыл к трендовому явлению, как рок-н-ролльные группы. К примеру, победитель „Евровидения“ Maneskin, у солистки группы похожая прическа. Очень красиво подчеркнули Юлии глаза черным. Такой немножко магический взгляд, а также бледная помада. Макияж в стиле Дженнифер Лопес. Что касается наряда, то платье очень красивое, в стиле бохо с обилием деталей, кружев. Романтический образ создает обилие кружев снизу. Но что это за кофта, перемотанная по талии? Ее лучше было бы заменить на кожаный кушак или кожаный корсет. Тогда бы лук продолжил направление бохо-стиля. А эта кофта, к сожалению, выглядит как черная дыра.

Также хочется отметить обувь, которая не подходит к образу. Сюда актуальнее всего было бы выбрать казаки в любой форме от диско-стиля чуть выше щиколотки или мощные ботинки по колено. Можно было использовать и ботинки на тракторной подошве», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды, обучался в школе моды Вячеслава Зайцева, прошел авторский курс по стилю Анастасии Ножиной, изучал базовый гардероб стилиста Аллы Романовой, гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы в индустрии моды — 6 лет.

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