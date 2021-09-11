Из кожи и с рукавами-фонариками: Барановская показала два стильных наряда на «Модном приговоре»

Юлия Барановская уже давно снимается в передачах. После расставания с Андреем Аршавиным ей удалось построить карьеру на телевидении. Она теперь дружит со многими именитыми персонами и появляется на светских раутах. При этом экс-избранница футболиста успевает растить троих детей: Артема, Яну и Арсения. Она признавалась, что наследникам порой не хватает ее внимания. При этом они мечтают, чтобы их мама влюбилась и вышла замуж.

На днях Юлия вернулась из очередной поездки. На этот раз она провела время в Турции, где летала на воздушном шаре и взбиралась в пещеры. При этом телеведущая каждый раз облачалась в женственные наряды. Теперь она вернулась к работе и оказалась на съемках «Модного приговора». Барановская запечатлела себя в платье-футляре в клетку с рукавами-фонариками. Наряд подчеркнул ее талию.

«Какое кто просит сторис. Догадайтесь кто!» — объявила девушка. «Это я! Программа „Модный приговор“ продолжает свои увлекательные съемки. Очень скоро вы увидите наших новых героинь с новыми переодеваниями», — пояснил Александр Васильев. «Да, и с нашим отличным настроением! Я, как всегда, на площадке „Модного приговора“ купаюсь в любви», — заметила Юлия.

Потом она похвасталась вторым образом. На этот раз телеведущая облачилась в кожаное платье алого цвета. Наряд с пышной юбкой и акцентом на талию подчеркнул хрупкость звезды. Наряд дополнял шарфик из такой же ткани. После эфира Барановская похвасталась подарком от Васильева — браслетом с драгоценными камнями. Он заверил, что подарил ей украшение с крупным бриллиантом после свадьбы.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.