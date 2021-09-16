Не обошлось без танца: Барановская в силуэтном платье с открытыми плечами повеселилась на премии

Телеведущая посетила премию Fashion People Awards. Она не только стала ведущей вечера, но и смогла развеяться.

Юлия Барановская уже давно строит карьеру на телевидении. После расставания с Андреем Аршавиным она смогла найти силы, чтобы самостоятельно воспитывать троих детей. При этом девушка познакомилась со многими именитыми персонами. Она часто снимается в «Модном приговоре» и ведет концерты. А недавно Юлия вернулась из Турции, где несколько дней не просто путешествовала, но и снималась.

А вот 15 сентября у нее был насыщенный вечер в столице. Барановская появилась на премии Fashion People Awards. Она стала ведущей этого мероприятия. На ковровой дорожке многодетная мама появилась в алом силуэтном платье с необычным декором и открытыми плечами. Ее образ дополнили туфли-лодочки и объемная прическа. Максим Привалов позировал вместе с Юлией в этот день. Они работали вместе.

Позже на сцене телеведущая смогла пообщаться с Кристиной Орбакайте и поздравила Наталью Подольскую с тем, что скоро ее младшему сыну исполнится годик. А во время выступления певицы Славы Барановская устроила танцы. Она продемонстрировала свою пластичность, сняв пальто.

Поклонники в очередной раз восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие одарили ее комплиментами. «Ты просто супер, ты просто космос», «Стильная штучка», «Как же вам идет красный цвет», «Прям цветок, красивый и изящный», «Какая вы роскошная», «Ну такая стройная, такая красивая», «Божественна, что еще сказать», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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