«Вытянула ноги»: Ани Лорак в модной косухе и джинсах с высокой посадкой отметилась на прогулке

Ани Лорак не скрывает, что следит за модой. В последнее время она часто рассказывает о своем гардеробе и делится советами. Зачастую певица выбирает платья или костюмы для красных дорожек. В обычной жизни ей нравится носить более комфортную одежду. В 42 года она может похвастаться стройной фигурой, поэтому носит как силуэтные платья, так и лосины.

С наступлением осени Лорак успела несколько раз появится на публике. Она отвела дочку Софию в школу, а недавно певица появилась на премии, где отметилась в монохромном наряде с атласными брюками. Накануне артистка прогулялась по Москве, она устроила фотосессию на улице, похваставшись своим осенним нарядом.

Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) облачилась в светлые джинсы с высокой подсадкой и черную косуху, которую надела с футболкой в тон. Образ дополнила черная сумка Воttega Veneta.

«Мой любимый осенний look», — призналась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лорак. Многие одарили ее комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Байкерская куртка-косуха — одна из самых универсальных предметов женского гардероба для создания стильных street-style-образов. Ее можно комплектовать практически с любой поясной одеждой, меняя стили за счет обуви и сопутствующих аксессуаров. На Каролине модная укороченная версия куртки. Такая длина визуально вытянула ноги. Джинсы правильной высокой посадки. Жаль, что не видно обуви и длины джинсов, чтобы корректнее прокомментировать образ, но в любом случае, не хватает модного объема, который помог бы Ани выглядеть более легко и хрупко на контрасте. Если бы была куртка объемнее или брюки свободные, летящие, то контраст добавил бы эффекта, а так… более повседневно. Можно было бы добавить модного градуса объемной сумкой. На фото, где присутствуют объемные очки, Ани выглядит эффектнее, а образ интереснее. Но еще раз оговорюсь, что я не вижу картинку целиком и не вижу обуви», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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