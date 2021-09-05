Лера Кудрявцева вслед за Ани Лорак облачилась в белоснежный костюм с узкими брюками

Телеведущая показала, как проходят съемки «Секрета на миллион». При этом она отметилась в актуальном наряде.

Лера Кудрявцева не скрывает, что много сил отдает работе. Она большую часть жизни ведет передачи на телевидении. В этом году знаменитая блондинка отпраздновала 50-летие. Она сама призналась, что в ее пороховницах еще есть порох. Телеведущая выглядит моложе многих сверстниц, что не раз подмечали поклонники. В очередно раз она проявила себя на «Новой волне», минувшим летом, где трудилась с Андреем Малаховым.

А 1 сентября Лера уже была в Москве. Она отвела трехлетнюю дочку Марию в детский садик. Теперь ей стало проще ездить на съемки, так как есть, кому присмотреть за малышкой кроме мужа Игоря Макаровы. После отпуска она успела вернуться к работе. Все чаще телеведущая носит брючные костюмы. На этот раз она отдала предпочтение белому жакет и узким брюкам в белом цвете. В похожем образе ранее отметилась Ани Лорак.

Однако Кудрявцева редко носит каблуки. Во время съемок она заменяет их на плюшевые тапочки. На этот раз звезда поступила также, показав кадры из студии шоу «Секрет на миллион».

Поклонники восхитились элегантным образом телеведущей. Многие даже заподозрили, что она постройнела. «Изящный образ, Лерчик», «Красавица моя!», «Огонь — образ! Мне очень нравится твои лаконичные образы! Супер!», «Лера, вы всегда великолепны! Лук замечательный!», «Сразу видно — гармония в душе», «Стильная и красивая», «Очень хороша», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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