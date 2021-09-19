Растрогали зал: Нетребко в силуэтном платье в пол с объемными рукавами спела с Эйвазовым и Валерией

Анна Нетребко является одной из самых известных российских оперных артисток. Ее график расписан на год вперед, а планы намечены на шесть лет вперед. Артистка не привыкла долго отдыхать, поэтому обычно выделяет время на отдых летом, чтобы несколько недель провести с семьей. В этом году певица гастролировала по Европе, но недавно она снова приехала в Россию. Она подготовилась к особенному концерту.

18 сентября Анна не только выступила на сцене Кремля, но и собрала там своих друзей. Ее приехали поздравить. Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Хибла Герзмава, Пласидо Доминко и другие известные персоны. Именинница сменила несколько вечерних нарядов. Когда она пела с мужем Юсифом Эйвазовым, то предстала в черном силуэтном платье с объемным верхом с воланами цвета фуксии. Наряд подчеркнул ее талию.

Позже Нетребко также представила новую песню, написанную Максимом Фадеевым. Она исполнила ее с мужем и певицей Валерией, которая вышла на сцену в черном платье макси.

«Любовь побеждает все на этой земле», — такие строки есть в композиции.

Публика, среди которой были: Татьяна Навка, Джони, Александр Ревва, растрогались. Также трогательную речь в честь жены произнес Эйвазов. А вот пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков вышел, чтобы зачитать поздравление для оперной дивы от президента Владимира Путина.

Напомним, что Анна недавно пережила сметь отца. Однако она не стала отметь концерт в честь юбилея. После выступления певица повеселилась на банкете, где для нее пела Надежда Бабкина, произносил речь Киркоров, а также другие гости.

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