«Обожаю Агутина!»: Навка в свитере оверсайз и изумрудных брюках повеселилась на вечеринке

Татьяна Навка уже длительное время тренирует будущих чемпионов и создает красочные ледовые шоу. Сама она закончила карьеру в большом спорте, но с удовольствием выходит на лед, чтобы порадовать публику. Более того, спортсменка занимается с дочкой Надеждой, которая уже приносит домой медали. Минувшим летом она не только работала, но и отдохнула с семьей в Греции.

А вот осень в семье Навки началась с череды выходов в свет. Недавно она отметилась на празднике у друзей с мужем Дмитрием Песковым. А вот 17 сентября, в фигуристка смогла повеселится уже с дочкой Надеждой. Они отправились на празднике, где сначала развлекали детей. Малышка смогла поиграть с аниматорами и даже понять, что такое слайм. Лизун-игрушка стал очень популярен среди детей за последние пару лет.

А вот ближе к ночи на вечеринке стали выступать артисты. Леонид Агутин спел свои хиты. Татьяна стала танцевать и подпевать ему. При этом она была облачена в свитер оверсайз с широким воротом и и брюками клеш. Фигуристка развеялась, дав волю эмоциям.

«Люблю Агутина! Столько дней он, не зная правды, просто шел за ней, убивая навсегда свою мечту. Но только ту, кого не мог понять, только ту, он и не мог забыть, так может быть… © Аэропорты. Обожаю Агутина», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит спортсменка. Многие отметили, что она выглядела стильно. Другие признались, что тоже любят творчество Леонида. «Очень хорошо», «Очень красиво танцуете! Тоже люблю Агутина!», «Тоже люблю, Агутина! Наверное также как и Татьяна», «Классное видео! Танюшка вы тоже супер! Очень классный костюм, зеленый, один из моих любимых!», «Тоже обожаю его и вас! Татьяна», — прокомментировали пост подписчики.

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